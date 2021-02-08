محطات خالدة في مسيرة شادية الفنية: 13 فيلما بعام واحد
كتب:
محمود الرفاعى
11:23 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
شادية
كان للفنانة الراحلة شادية بصمات واضحة في الفن المصري طيلة 90 عامًا الماضية، خاصة أنها واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الوطن العربي، وإحدى أهم ثلاث مطربات في تاريخ الأغنية العربية مع أم كلثوم وفيروز.
وترصد «الوطن» أهم السنوات التي شهدت محطات مهمة في حياة ومسيرة شادية.
1931
ولدت شادية أو فاطمة كمال شاكر يوم 8 فبراير في الحلمية الجديدة بالقاهرة.
1946
في هذه السنة دخلت شادية إلى عالم الفن والسينما، بداية من اشتراكها بدور صغير بمشهد من فيلم «أزهار وأشواك»، الذي لم يحقق نجاحًا.
1947
شهد هذا العام أول بطولة لها مع محمد فوزي فى فيلم «العقل فى إجازة»، ثم تعرفت شادية على كمال الشناوى وأصبحا أشهر ثنائي فى السينما المصرية مع مطلع الخمسينيات، وبلغ عدد الأفلام التي جمعتهما 25 فيلمًا.
1952
كانت أغزر أعوام شادية الفنية، حيث قدمت في هذه السنة 13 فيلمًا، ولم يضاهيها في هذا الرقم سوى إسماعيل يس في قمة مجده.
1953
قابلت شادية عماد حمدي في «قطار الرحمة»، وتزوجا أثناء تصوير مشاهد فيلم «أقوى من الحب» بالإسكندرية عام 1953، وكان يكبرها بحوالي 23 عامًا.
1962
حدثت نقلة كبيرة في حياة شادية الفنية خلال هذا العام، حيث دخلت عالم الإنتاج السينمائي بفيلم «اللص والكلاب»، الذي وضعها في مستوى فني مختلف عن الفتاة «الدلوعة الشقية».
1965
تزوجت شادية من صلاح ذو الفقار بعد قصة حب ملتهبة، ولكنهما انفصلا عام 1972 انفصالًا نهائيًا.
1970
كان موعد شادية مع فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، مع دور «سيدة» أحد أشهر ادوارها عن رواية الأديب يوسف السباعي.
1984
قدمت شادية للسينما آخر أفلامها «لا تسألني من أنا» مع المخرج أشرف فهمي.
1986
في هذا العام كان آخر ظهور لشادية على المسرح، حيث أحيت «الليلة المحمدية»، وغنت أول أغنية دينية لها «خد بإيدي».