محطات خالدة في مسيرة شادية الفنية: 13 فيلما بعام واحد

كان للفنانة الراحلة شادية بصمات واضحة في الفن المصري طيلة 90 عامًا الماضية، خاصة أنها واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الوطن العربي، وإحدى أهم ثلاث مطربات في تاريخ الأغنية العربية مع أم كلثوم وفيروز.

وترصد «الوطن» أهم السنوات التي شهدت محطات مهمة في حياة ومسيرة شادية.

1931

ولدت شادية أو فاطمة كمال شاكر يوم 8 فبراير في الحلمية الجديدة بالقاهرة.

1946

في هذه السنة دخلت شادية إلى عالم الفن والسينما، بداية من اشتراكها بدور صغير بمشهد من فيلم «أزهار وأشواك»، الذي لم يحقق نجاحًا.

1947

شهد هذا العام أول بطولة لها مع محمد فوزي فى فيلم «العقل فى إجازة»، ثم تعرفت شادية على كمال الشناوى وأصبحا أشهر ثنائي فى السينما المصرية مع مطلع الخمسينيات، وبلغ عدد الأفلام التي جمعتهما 25 فيلمًا.

1952

كانت أغزر أعوام شادية الفنية، حيث قدمت في هذه السنة 13 فيلمًا، ولم يضاهيها في هذا الرقم سوى إسماعيل يس في قمة مجده.

1953

قابلت شادية عماد حمدي في «قطار الرحمة»، وتزوجا أثناء تصوير مشاهد فيلم «أقوى من الحب» بالإسكندرية عام 1953، وكان يكبرها بحوالي 23 عامًا.

1962

حدثت نقلة كبيرة في حياة شادية الفنية خلال هذا العام، حيث دخلت عالم الإنتاج السينمائي بفيلم «اللص والكلاب»، الذي وضعها في مستوى فني مختلف عن الفتاة «الدلوعة الشقية».

1965

تزوجت شادية من صلاح ذو الفقار بعد قصة حب ملتهبة، ولكنهما انفصلا عام 1972 انفصالًا نهائيًا.

1970

كان موعد شادية مع فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، مع دور «سيدة» أحد أشهر ادوارها عن رواية الأديب يوسف السباعي.

1984

قدمت شادية للسينما آخر أفلامها «لا تسألني من أنا» مع المخرج أشرف فهمي.

1986

في هذا العام كان آخر ظهور لشادية على المسرح، حيث أحيت «الليلة المحمدية»، وغنت أول أغنية دينية لها «خد بإيدي».