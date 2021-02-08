محافظ المنوفية يتابع أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بعدد 16ترعة بنطاق المحافظة بطول 80.415 كم وبتكلفة تقديرية ما يقرب من 270 مليون جنيه، جاء ذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين البيئة، وتنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية لترشيد الفاقد من المياه.

وأكد المهندس علاء عزت وكيل وزارة الرى بالمنوفية، تنفيذ عدد من مشروعات التبطين بنطاق المحافظة، مشيراً إلى الانتهاء من تأهيل ترعة مصرف شمنديل بناحية قويسنا بنسبة 100% وبطول كيلومتر وتكلفة 2 مليون و285 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من تأهيل ترع «كفر السيد – وصلة راضى – المنحر»، بنسبة 80% وبطول 4.200 كم وبتكلفة 9 ملايين و700 ألف جنيه.

وأفاد وكيل «ري المنوفية»، باستمرار العمل في عدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بينها مشروع تأهيل ترع حبوظة بطول 2.980كم ، وترعة سبك، وكذا ترعة دروة راضي، و رياح العرب في مركز الباجور بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه، فضلاً عن استمرار العمل فى تأهيل ترع ديا الكوم وصلة الهويشة والحلفاية وترعة مليج بمركز بركة السبع بتكلفة 91 مليون جنيه.

وأكد إدراج باقى الترع بنطاق المحافظة للتأهيل حيث تم تأهيل ترعة اليوزباشي بناحية الشهداء بتكلفة 12 مليون جنيه ، وترعة جنابية النجار بناحية أشمون بتكلفة 10 ملايين جنيه وترعتي بابل الشرقي وبابل الغربي بتكلفة 22 مليون و970 ألف جنيه.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية هذا المشروع القومي مشيراً إلى أنه تم إطلاق مبادرة " حافظ علي ترعتك " لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري للمساهمة في رصد ورفع المخلفات وذلك حرصا على نظافة البيئة وحفاظا على الصحة العامة مشيراً إلى أن أعمال التأهيل لها عائد إقتصادي وإجتماعي وسيساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين.