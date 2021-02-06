«الشابوري»: 9 وزارات خططت لمشروع تبطين الترع وينتهي 2037

قال المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الري، إن الوزارة وضعت خطة «الخطة القومية للموارد المائية» بالاشتراك مع 9 وزارات، وينتهي في عام 2037.

وترتكز هذه الخطة على 4 محاور رئيسية، أوضح الشابوري، أن محورها هو تنمية الموارد المائية، والثاني ترشيد استخدام الموارد المائية، والثالث تحسين نوعية المياه والحفاظ على مياه النيل من التلوث، والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق المحاور السابقة من إجراءات تنسيقية وتشريعية.

حتى عام 2037

وأضاف الشابوري، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن مدة هذه الخطة منذ عام 2017 وحتي عام 2037، ولكن المحورين الأساسيين في الخطة هما ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق هذين المحورين.

المشروع يوفر من 5 إلى 10% من الموارد المائية

وتابع، أن الدراسات أثبتت أن هذا المشروع يوفر من 5 إلى 10% من الموارد المائية المستخدمة، وهذا رقم كبير للغاية، فضلا عن أن المشروع يضمن أن المياه ستصل إلى نهايات الترع بسرعة مما يوفر من كميات المياه ولكافة المزارعين لأنها تحدث عدالة في توزيع المياه.

تبطين الترع يقلل من عملية البخر

وأشار الشابوري إلى أن الترع المبطنة تقلل من عملية البخر والرشح مما يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من المياه، «الترعة لما بترجع للقطاع الأصلي بتاعها بترجع الجذور بتاعتها تاني للوضع الأصلي بتاعها، فبتدينا مساحة أننا ممكن نقدر نعمل طرق أو نزرع أشجار، بالإضافة إلى تحسين البيئة وتقليل التلوث في المياه، ويوفر فرص عمالة كثيرة للغاية لأنه يحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة للعاملين في الريف المصري».