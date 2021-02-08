ضبط 3 سرقوا سيارة وساوموا صاحبها لاسترجاعها.. وسقوط «عصابة الكابلات»

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بمديرية أمن القاهرة في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط سيارة أجرة ميكروباص، يستقلها (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمي شرطة السيدة زينب ومنشأة ناصر، لهم معلومات جنائية ) وبصحبتهم (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية ) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 6 هواتف محمول).

4 ينتحلون صفة رجال شرطة لسرقة المارة في حدائق القبة

وبمواجهتهم، اعترف المتهمين الأربعة بتكّوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقرّوا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات المُشار إليها حال تواجده بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الإستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلي عنه بالشارع محل الضبط.

بمناقشة الأخير، أقرّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف للاتصال بعملائه.

بتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بارتكاب حادث سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بذات الأسلوب، وتمّ بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة وقرر بأنذَه كان في سبيله للإبلاغ.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وفي وقت لاحق تلقى المُبلغ إتصالاً هاتفياً من رقم محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه نظير إعادة السيارة.

3 يسرقون سيارة ويساومون صاحبها على 70 ألف جنيه لاسترجاعها

توصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة – لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل (ملك أحدهم) والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم (سلاح نارى طبنجة).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة المجني عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

وتمّ بإرشادهم ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتان وإتهموهم بالسرقة.

ضبط عصابة سرقة كابلات التليفونات الأرضية في الإسكندرية

وأكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية قيام كلٍ من (5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بارتكاب حوادث سرقة كابلات التليفونات الأرضية.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم وبحوزتهم (2 فرد محلي وطلقات لذات العيار - 3 سنج – مقص كبير).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات كابلات التليفونات الأرضية بدائرة قسم شرطة برج العرب يتزعمه (عاطل شقيق أحدهم - مقيم بذات الناحية – له معلومات جنائية) بالاشتراك مع (3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية) باستهدافهم أمكن ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بدائرة القسم وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات عن طريق صهر الكابلات وإنتزاع النحاس الداخلى منها وبيعه لعميلهم -سيئ النية- (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل – له معلومات جنائية) - أمكّن ضبطه – وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات.