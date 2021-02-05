كيف تؤمن على شقتك ضد الحوادث والسرقة؟

التأمين على العقارات أمر هام لتوفير حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، ويعتبر أحد أشكال التأمين على الممتلكات الذي يغطّي الخسائر والأضرار التي لحقت بمنزل ما والناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو الزلازل أو أية حوادث تؤدي إلى تضرر المسكن الخاص بك.

ورغم ذلك لا يبالي الكثير من الناس بهذا النوع من التأمين كما لا يعرفه الكثيرون في مصر وهو غير منتشر كثيرا بين شركات التامين رغم أن عدم التأمين على العقار من الممكن أن يكلف المالك الكثير في حال حدوث مكروه، لذا في السطور التالية نعرض بعض التفاصيل عن كيفية التأمين على منزلك السكني.

التأمين على شقتك أو منزلك ضد الحرائق والسرقة وغيرها

تصدر وثيقة التأمين من بعض شركات التأمين فى مصر منها شركات مصر للتأمين، ورويال للتأمين، والدلتا للتأمين، وإسكان للتأمين، والمهندس للتأمين.

تفاصيل التأمين وأسعاره توفرها كل شركة ويمكنك الإطلاع عليها من خلال زيارة موقع الشركة الإلكترونى.

تسري اتفاقية التأمين المنزلى لمدة عام واحد قابلة للتجديد إذا رغبت فى ذلك.

ويتكون التأمين المنزلى من عدة أجزاء مختلفة:

1ـ حماية الممتلكات.

توفر لك حماية الممتلكات تعويضاً عن سرقة أغراضك أو إندلاع الحريق فى بيتك.

2ـ حماية السفر.

كما توفر وثيقة التأمين المنزلية حماية السفر الحماية عند الإصابة بمرض أو حادث أثناء السفر.

3ـ حماية المسؤولية.

قد توفر لك إمكانية الحصول على تعويض عن بعض تكاليف المحاكمة فى حالات النزاع.

4ـ حماية من الإعتداء.

الحماية من الاعتداء يمكن أن تمنحك تعويضاً فى حال تعرضت لاعتداء .

ويسرى التأمين المنزلى على كل من يقطن المنزل ويسكن فى ذلك العنوان ويشارك فى ذلك المنزل، وإذا كان الشخص مستأجرا يجب عليه أن يبرم تأميناً خاصاً به فترة وجوده فى المسكن.

ثلاثة مستويات التغطية الأكثر شيوعا

القيمة النقدية الفعلية: تغطي القيمة الفعلية للمنزل والممتلكات بعد خصم الاستهلاك من القيمة الفعلية وقت وقوع الخسارة.

توسيع تكلفة الاستبدال: القيمة النقدية الفعلية دون خصم الاستهلاك، لتوفير القدرة على إصلاح أو إعادة بناء المنزل إلى الحالة الأصلية.

تكلفة الاستبدال المضمونة: بعض شركات التأمين تقدم تغطية استبدال موسعة حيث يدفع تكاليف الإصلاح أو إعادة بناء المنزل – حتى لو كان أكثر من حد الوثيقة وقت حدوث الخسارة.