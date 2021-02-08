توفيق عكاشة يعود للإعلام: بيقدم فقرة زي القرموطي

تستضيف قناة مصر الزراعية، باعتبارها الذراع الإرشادي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإعلامي توفيق عكاشة غدا في فقرة مسجّلة، للحديث مع المزارعين من قلب الحقل لتوعيتهم بأهمية التحول لأنظمة الري الحديث كبديل للري بالغمر.

وظهر الإعلامي توفيق عكاشة في برومو البرنامج على هيئة أهل الريف، مرتديا جلبابا ومتكئا على عصاه، جالسا على كرسي وحوله عدد من المزارعين جالسين على الأرض في حقل للفول البلدي، وهو يوجه الفلاحين بضرورة التحول للري الحديث.

ووجّه عكاشة في البرنامج الذي يذاع الثلاثاء المقبل عدة اسئلة للمزارعين، قائلا: «ليه بنروي بنظام الرش وليه بنروي بالتنقيط، ده موضوع كبير جدا، وهنا ظهر العلم وبدأ يظهر العلم اللي يوفر في الأسمدة والمياه، وبنتعامل مع الري بالتنقيط بالحباية».

وقال الدكتور خالد فتح الله المدير التنفيذي لقناة مصر الزراعية، إنّ الإعلامي توفيق عكاشه أهدى قناة «مصر الزراعية» فقرتين، الأولى تذاع غدا الثلاثاء عن أهمية الري الحديث، والثانية الثلاثاء من الأسبوع المقبل عن «تربية الخيول»، لافتا إلى أنّها برامج توعوية مسجلة، وهناك تفاوض لتكون الفقرات ثابتة، لما يمتلكه عكاشة من جماهيرية وشعبية بين المزارعين الذين تستهدفهم القناة.

ولفت إلى أنّه جرى وضع خطة لتطوير القناة، تستهدف الارتقاء بالبرامج الإرشادية بشكل كبير، والوصول للمزارعين وحل مشكلاتهم من خلال عدة برامج تذاع ضمن الخطة البرامجية التي يتم إعداداها، وذلك استكمالا لخطة التطوير التي بدأت منذ عامين.

يذكر أنّ شخصية «القرموطي» التي قدمها الفنان أحمد آدم في مسلسل «سر الأرض»، إنتاج مركز الصوتيات والمرئيات التابع للوزارة، لا تزال عالقة في أذهان الجميع من أبناء الريف، وتمكنت من خلالها وزارة الزراعة من تحقيق أهدافها الإرشادية في القضاء على العديد من الآفات الخطيرة، كآفة «لطعة القطن» التي هددت زراعة القطن في مصر.