محمد سلطان: دخلت على عبدالوهاب بـ«الشورت» وفايزة أحمد حبيبة عمري

كشف الموسيقار محمد سلطان عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل محمد عبدالوهاب، وكيف تبناه منذ الطفولة.

وقال «سلطان» إنه تعرف على موسيقار الأجيال عندما كان عمره 11 سنة، حيث كان يصيّف في شاطئ جليم بجانب بيته، ودخل عليه بـ«الشورت»، وبعدها نزل معه إلى البيت، وحين شاهدته والدته كاد أن يغشى عليها من المفاجأة، وقال لها الفنان الموسيقار الراحل «جيت معاه علشان أوصيكم عليه، الولد ده هيبقى زيي بكرة».

وتابع محمد سلطان خلال حواره مع برنامج «هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الموسيقار محمد عبدالوهاب كان سندًا له، ومؤمنًا به جدًا، وكثيرًا ما كان يقول له "اسكت انت... أنا عارف».

وأوضح «سلطان»، أنه كان يعمل ويدرب نفسه بشكل كبير، لافتًا إلى أن من أهم أساس نجاح الفنان هو أن يكون لديه شخصية فنية خاصة به.

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وقال الموسيقار الكبير، إنه قدم أصوات عديدة منهم هاني شاكر وأصالة وآخرين، وكذلك فايزة أحمد التي تزوجها ولديه ولدين منها، وقدم لها معظم أعمالها، وكانت حب حياته ومؤمنة به، مشيرًا إلى أن «عبدالوهاب» أوصاها أن «تحط إيدها في إيده علشان ينجح»، وبعدها تزوجا وعملا سويًا لسنوات طويلة.

وأكد «سلطان»، أن زوجته الراحلة فايزة أحمد كانت فنانة عظيمة وإنسانة أعظم، ولم يتركها طوال فترة مرضها، وترك كل شيء في حياته، وكان معها لأنها «أم أولاده» و«حبيبة عمره»، مشددًا على أنهما لم يفكرا نهائيًا في الانفصال، ولكن كانت تحدث بعض المشاكل من حين لآخر.

وقال «هي أحسن مني مليون مرة ومنتهى الوفاء»، ولهذا قرر أن لا يتزوج بعدها أبدًا.

https://www.youtube.com/watch?v=e90IAbS7Zg8