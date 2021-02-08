«على طريقة الزعيم».. قصة الزواج المحلل: عاطل والمهنة «زوج تحت الطلب»

علي غرار فيلم «زوج تحت الطلب»، للنجم عادل إمام، كشف الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين لـ«الوطن» عن وجود شخصيات عاطلة عن العمل لكنها تمتهن وظيفة زوج تحت الطلب في حالات المحلل، مقابل الحصول علي مقابل مالي نظير ذلك.

وقال «سليم»: بعض الشخصيات أصبحت تمتهن وظيفة المحلل، ويكون مكانهم المقاهي يتم إحضارهم ليكونوا محللين مقابل الحصول علي مبالغ مالية، يقوم بعقد القرآن وفي اليوم التالي يقوم بالطلاق، فالبعض يعتبره تجارة وبزنيس، ولو حضر أحد الاشخاص لعقد زواجه بأخري وعلمت انه يعمل كمحلل لها اي ان هناك اتفاق مسبق فانا ارفض تماما هذا العقد.

أضاف: البعض يرسل لي علي صفحتي بمواقع التواصل الاجتماعي ويحضر لي أشخاص يقولون أن «ممكن يعمل محلل بمقابل مالي» وكان رد فعلي أني نهرته وبينت له الحكم الشرعي وانه يعتبر كالتيس المستعار وان هذا أمر مرفوض من الناحية الشرعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال " هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجة والحاكم.

تابع: البعض يعتبره تجارة، والبعض يأخذ في مجال المتعة، بمعني أن يعمل محلل ويدخل بالزوجة، ويطلقها بعد ذلك، فبالنسبة له هذا «تقضية وقت»، فهو لا يصرح بذلك ووزره علي الله.

الإفتاء تنشر فتوى عن حكم الزواج المحلل

شهدت دار الإفتاء المصرية، خلال الساعات الماضية، حالة من التخبط الشديدة بعد قيام الدار بنشر فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول حكم زواج المحلل ثم حذفها مرة أخرى، ما تسبب في أزمة كبرى في الساحة الدعوية.

الواقعة تعود للساعة الخامسة والنصف مساء أمس الأحد، حيث نشرت الدار فتوى حول حكم زواج المحلل جاء نصها: «زواج المحلل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح».