وزير التموين: إنتاج المنيا من القمح أكبر من حجم صوامعها

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر أصبحت دولة كما يجب أن تكون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى منذ تولي الرئيس رئيس الجمهورية بدأت بتثبت دعائم الدولة المصرية، وأعقبها رفع مستوى الخدمات، ثم بناء الإنسان من خلال تنمية كافة الجوانب من تعليم وصحة وإسكان.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير للشركة المصرية للصناعات الغذائية، وافتتاح أعمال مطحن نفرتيتي، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة الصحة.

وقال الوزير: «أنا فى غاية السعادة عندما شاهدت ما تم إنجازه من المدن الجديدة والتنسيق الحضارى المحترم في المنيا واهتمام المحافظة بمستوى النظافة فى الشوارع»، موضحًا أن محافظة المنيا تعتبر من أكبر المحافظات المنتجة للقمح ، وقبل عام 2014 كانت تستوعب الصوامع 1.2 مليون طن تخزين، واليوم نتحدث عن 3.2 مليون طن، أي أكثر من ضعف حجم التخزين، وكان هذا التوجه هام بالإضافة إلى صيانة الصوامع القديمة، ومنها صومعة نفرتيتى بالمنيا التي تم تطويرها من خلال نظم المعلومات والجسم الخارجى والتحكم فى شفط اأاتربه وأصبحت قدرتها الاستيعابية 25 ألف طن تخزين، وهي تمثل نقطه مهمه أثناء الموسم لحفظ القمح داخلها القمح، وحتى هذه اللحظة إنتاج محافظة المنيا أكبر من حجم صوامعها.

وأعلن الوزير عن تنفيذ مشروع الصوامع الحقلية على أرض المنيا، والبدأ فى مركز العدوة و4 أماكن أخرى وكل صومعه تستوعب 5 آلاف طن، مؤكدا أن مطحن نفرتيتي كانت قدرته الاستعابية 200طن يومى وبعد التطوير أصبحت 350طن، بزيادة تصل لـ 25% من احتياجات المنيا.

وأكد «المصيلحي» أن وزارة التموين تبدأ استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الذى يتزامن مع موسم حصاد القمح، معلنًا تأهيل 36 صومعة على مستوى الجمهورية،من أسوان حتي العريش، بدعم من رئيس الوزراء، وسيتم رفع وتجديد الأعمال اللازمة لتلك الصوامع تحت إشراف هندسى كامل ومراجعة النتائج.

وقدم اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الشكر لرئيس الجمهورية للاهتمام بمحافظة المنيا وإدارج 192 قرية داخل 5 مراكز بها ضمن حياة كريمة، مشيدا بأعمال تطوير مطحن نفرتيتي بالمنيا، موضحًا أن المحافظة تضم 357 مخبزًا، وهو أكبر من محافظة القاهرة، وبطاقات التموين تخدم حوالى 4 ونصف مليون مواطن، وسوف يتم تطوير مكاتب التموين بالقرى خلال الفترة المقبلة، لخدمة المواطنين.