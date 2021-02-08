افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة في المنيا بحضور وزير التموين

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، مع إجراء جولة تفقدية بعدد من المنشآت ومراكز الخدمات التموينية.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

أوضح وكيل وزارة التموين، أنَّه تمّ الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.