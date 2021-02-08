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وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تطوير «مطحن بوهلر وصومعة نفرتيتي»

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الوطن
04:25 م | الإثنين 08 فبراير 2021
وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تطوير «مطحن بوهلر وصومعة نفرتيتي»

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل مجمع مطاحن المنيا، حيث يضم تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطي بمدينة المنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يعمل المطحن بنظام السلندرات ، بسعة 350 طن ، بعد أن كانت 250 طن.

كما افتتح الوزير والمحافظ تأهيل صومعة نفرتيتي، بشركة مطاحن مصر الوسطى، وذلك ضمن جولة الوزير بمحافظة المنيا.

وتفقد الوزير، خلال جولته، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتي تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين، حيث اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجي، كما تفقد مركز جملة المنيا 2 والذي يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين ، موجها بفحصها والعمل على حلها.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

وأكد محافظ المنيا أنَّ جولة وزير التموين بالمحافظة ستضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن  16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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