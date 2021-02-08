ما هو موقف من يمتلك أكثر من عقار من أداء الضريبة؟.. «الضرائب» تجيب

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، موقف من يمتلك أكثر من عقار من الضريبة، وسعر الضريبة، وأسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، وضوابط إعفاء الضريبة الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب العقارية.

موقف من يمتلك أكثر من عقار من أداء الضريبة

وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أنّه بالنسبة للممول الذي يمتلك أكثر من عقار، أعطى له القانون الحق في إعفاء وحدة سكنية واحدة يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة العقارية.

سعر الضريبة العقارية

أشارت مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنّ سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها «الصيانة».

أسس تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية

1- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

2ـ مستوى البناء سواء كان فاخرا، فوق المتوسط، متوسط، اقتصادي، شعبي، ونوعية مادة البناء سواء كانت خرسانة مسلحة، طوب مصنع، حجر، طوب لبن، خشب، صاج، أي مواد أخرى.

3ـ المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وأي مرافق عامة أخرى.

وأوضحت المصلحة أنّه يتم إعفاء كل وحدة في عقار تستخدم في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.