تعرف على المنشآت المقرر تطبيق الضريبة العقارية عليها

أعلنت وزارة المالية، مدّ فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس، للتيسير على المواطنين.

وفي تصريحات سابقة لأشرف شلبي وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، قال إنّ المواطن لا يدفع الضريبة حال امتلاكه شقة واحدة بحد أقصى مليوني جنيه قيمة الشقة، لافتا إلى أنّ الضريبة تطبّق على من يمتلك أكثر من شقة أو كانت القيمة الفعلية لمحل السكن تزيد عن 20 مليون جنيه.

وتستعرض جريدة «الوطن» استمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، العقارات التي تخضع للضريبة العقارية في التقرير التالي..

المكلف بأداء الضريبة

المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنّما يعد متضامنا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات التي تخضع للضريبة العقارية

وتخضع العقارات للضريبة، على أرض مصرية، في تلك الحالات..

- العقارات المؤجرة، والمالك هنا هو المكلف بأداء الضريبة بنفسه سواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ما يعني أنّ المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.

وتفرض الضريبة أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة، كـ«جراجات، مشاتل ، وعقارات مؤجرة وغيرها»، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

كما تخضع التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة، للضريبة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية

لا تخضع بعض العقارات للضريبة وهي كالآتي:

- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

- الأحواش ومباني الجبانات.

- المباني تحت الإنشاء.