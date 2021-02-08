أشهرها «صلاح» و«مكي».. طرح «فانوس رمضان» بالأسواق مارس المقبل

قال أسامة سعد جعفر مستورد بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الفانوس الصيني في المخازن منذ قرابة شهر، وسيتم طرحه بداية من الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن أسماء الفوانيس وأشكالها كما هي، بالمقارنة بالعام الماضي وتسمية الفانونس وشكله يتوقف على المستورد.

وتابع جعفر أن أشهر أنواع الفوانيس، مو صلاح وأحمد مكي، وتباع بـ90 جنيها، وتعد الأكثر طلبا وتباع بارتفاع 30 جنيها عن العام الماضي.

وأضاف «جعفر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر هي أكبر بلد يستورد فوانيس رمضان من الصين، بلغ نحو 17 مليون دولار، وتتعامل سبع شركات مصرية مع أربعة مصانع صينية معظمها في قرية شانتو، وتستورد منها 11 مليون فانوس رمضاني سنويًا، وتحدد الشركات للمصانع شكل الفانوس، المواصفات، نغمة الصوت والأغاني التي تنطلق، وأن تجار الفوانيس في الأسواق الشعبية يبدأون في إعداد شوادر الفوانيس في شهر شعبان.

ويوجد 20 نوعا من الفانوس يتم استيرادها من الصين بخلاف الأنواع المتبقية من الأعوام الماضية.

وأوضح «جعفر» أن الفانوس الصيني لم ينقطع عن السوق المصرية طيلة الأعوام الماضية، بالرغم من قرار حظر استيراده منذ 5 سنوات بحسب قرار وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى أن الفانوس الصاج يوجد في مناطق باب الشعرية والجمالية وتحت الربع والسيدة زينب هي الأسواق الأساسية التي تضع فيه الفوانيس وتباع فيها.

وعن أسعار الفوانيس، قال إن هناك ارتفاعا بنسبة تصل إلى 30% ليباع الفانوس باسعار تبدأ من 100حتى 600 جنيه حسب الخامة.

وأضاف أن إنتاج مصر من الفانوس الرمضاني الخشب لا يتعدى 10% من حجم السوق في مصر، وأرجع ذلك إلى أن تجار الورش الصغيرة يعتبرونه موسمي وهذه الورش لا تتحمل التكلفة المرتفعة لإنتاجه وتعتبر الورش الدخول في إنتاجه مخاطرة كبيرة لارتفاع تكلفة إنتاجه وأغلبه ينتج من أخشاب صينية والاكسسوارات، الأبلكاش الصيني يعد رخيص الثمن، دون النظر للجودة، لافتا إلى أن الورش الكبيرة تمتنع عن إنتاج الفانوس، لأنه غير مجدٍ بالنسبة لهامش الربح، في ظل ارتفاع التكلفة ولا يوجد إلا مصانع محددة هي التى تنتج الفوانيس الصيني.