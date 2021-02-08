وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان 3 مراكز مطورة لخدمات المواطنين «صور»
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الوطن
05:39 م | الإثنين 08 فبراير 2021
افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، اليوم، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.
وتقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.
جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.
وأكد وزير التموين، على أهمية التواجد على ارض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.
وأعلن وزير التموين، أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكل الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد.
ووجه وزير التموين، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، وبمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.
وصرح «المصيلحي»، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إلى 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.
أضاف الوزير أنه جار إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخر، سيتم إنشاؤها.
ووجه محافظ المنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل.
وأوضح «القاضي»، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا بلديا، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بنحو 4 ملايين ونصف الميلون مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.
وجه المحافظ الشكر، للدكتور علي المصليحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا أنه في حال وجود مكاتب تموينية في حاجة للتطوير، سيتم إدراجها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضاف المحافظ، أنه يجرى عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.