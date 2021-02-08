وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان 3 مراكز مطورة لخدمات المواطنين «صور»

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، اليوم، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.

وتقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

وأكد وزير التموين، على أهمية التواجد على ارض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.

وأعلن وزير التموين، أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكل الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد.

ووجه وزير التموين، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، وبمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.

وصرح «المصيلحي»، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إلى 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.

أضاف الوزير أنه جار إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخر، سيتم إنشاؤها.

ووجه محافظ المنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل.

وأوضح «القاضي»، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا بلديا، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بنحو 4 ملايين ونصف الميلون مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.

وجه المحافظ الشكر، للدكتور علي المصليحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا أنه في حال وجود مكاتب تموينية في حاجة للتطوير، سيتم إدراجها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف المحافظ، أنه يجرى عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.