عاجل.. السيطرة على حريق في محل جلود بالزمالك

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل شبّ فى محل لبيع الجلود بمنطقة الزمالك، وتلقت الحماية المدنية بلاغا بالحريق، ودفعت بـ6 عربات إطفاء للسيطرة عليه، للحيلولة دون امتداده لمحلات مجاورة، وتمكنت من ذلك.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، في أحد الأجهزة داخل المحل، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.