إخماد حريق هائل في زراعات القصب بقنا بسبب «عقب سيجارة»

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة قنا، بمشاركة عشرات الأهالي، من إخماد حريق اندلع في زراعات قصب السكر بدائرة مركز الوقف، قبل قليل، أدى إلى امتداد النيران إلى مئات الأفدنة.

وأكدت مصادر وشهود عيان لـ«الوطن» أن النيران امتدت إلى أكثر من 500 فدان من زراعات القصب بالمنطقة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بمعاونة عدد كبير من الأهالي.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً بورود عدة بلاغات إلى مركز شرطة الوقف، بنشوب حريق هائل في زراعات القصب، على طريق كوبري «المعوجة»، بدائرة المركز، فتم على الفور الدفع بوحدات التدخل السريع وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

ورجحت المعاينة والتحريات الأولية أن يكون الحريق نتيجة إلقاء أحد المارة «عقب سيجارة» داخل زراعات القصب المحاذية للطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.