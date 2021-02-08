حزنا على وفاة زوجها قبل عامين.. ممرضة تحاول الانتحار بالدقهلية

أقدمت ممرضة بمستشفى الطوارئ في جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، على محاولة الانتحار اليوم الاثنين، بقطع شريان يدها اليسرى، وتناول كمية من الأقراص الدوائية، بقصد التخلص من حياتها، نتيجة لمرورها بحالة اكتئاب شديدة، حزناً على زوجها، الذي توفي قبل نحو عامين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني المنصورة، من مستشفى الطوارئ، بوصول «منى ح. أ. ح.»، 34 سنة، ممرضة بالمستشفى، ومقيمة منطقة «قولنجيل»، دائرة القسم، مصابة بجرح قطعي بشريان اليد اليسرى، وتناول أقراص دوائية، وفي حالة خطيرة.

وبانتقال مأمور وضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وسؤال شقيقها «علاء»، 39 سنة، صاحب مقهى، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر بأن شقيقته تعاني من حالة اكتئاب شديدة حزناً علي وفاة زوجها منذ عامين، وهو ما جعلها تقدم على محاولة الانتحار، حيث تناولت كمية من أقراص دوائية «بسكوبان ولازيكس»، وقامت بإحداث إصابتها بنفسها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وأكد أن شقيقته منذ وفاة زوجها وهي تعاني حالة اكتئاب وبكاء مستمر، حزناً عليه إلى أن فؤجئ بمحاولتها الانتحار اليوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 844 لسنة 2021 إداري قسم ثاني المنصورة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة الدقهلية اليوم محاولة انتحار أخرى اليوم الاثنين، حيث أقدم مريض نفسي على محاولة التخلص من حياته بتناول كمية من الأقراص الدوائية، بعد أن تركته فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، وتمكن أطباء مركز السموم بالمنصورة من إنقاذ حياته.