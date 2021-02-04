«فرويز» عن محاولة انتحار فتاة «تيك توك»: لم يكتمل تأهيلها النفسي

حالة من الجدل أثارتها منة عبد العزيز فتاة الـ«تيك توك» على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الاختفاء، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيلها في واقعة الاعتداء عليها جنسيًا على يد صديقها داخل أحد الفنادق.

ووجهتها وزارة التضامن الاجتماعي إلى التأهيل النفسي، حيث ظهرت صباح اليوم الخميس، في بث مباشر عبر حسابها على «فيس بوك» تهاجم فيه متابعيها، ودخلت بعد ذلك في نوبة من البكاء محاولة الانتحار بقطع شرايين يدها.

جمال فرويز: فتاة «التيك توك» تعاني من اضطرابات نفسية

وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، بعض التفسيرات لأفعال فتاة الـ«تيك توك»، قائلا إنها لم يتم تأهيلها بالشكل الكامل عند خروجها من مركز التأهيل النفسي في المرة الأولى، مؤكدا أنها تعاني من اضطرابات في الشخصية، وارتكبت هذا الفعل بسبب الضغط النفسي الكبير الذي تتعرض له، والذي كاد أن ينهي حياتها.

وأضاف فرويز، في حديثه لـ«الوطن»، أن علاج هذا النوع من الاضطرابات لابد أن يأخذ وقته حتى يأتي بالنتيجة المطلوبة، ويجب تحليل شخصيتها بالكامل، وذلك بالنظر للعوامل التي أثرت على الفتاة صاحبة الـ19 عامًا، مشيرا إلى أن تعرضها للانخداع في الأشخاص حولها إلى هذه الحالة، ويجب وضعها في بيئة خالية من الأشخاص الزائفة.

استشاري الأمراض النفسية: طريقة العلاج تتوقف على تشخيص حالة الفتاة

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن العلاج يتم على مراحل متعددة، أولها العلاج بالأدوية ومضادات الاكتئاب، ثم مرحلة العلاج السلوكي والمعرفي، فضلا عن بعض المراحل الأخرى، التي تتوقف على التشخيص الجيد للحالة النفسية للفتاة، مؤكدا على ضرورة مساعدة الأشخاص لها، أو تحويلها إلى مصحة نفسية، لضمان تقديم الدعم النفسي الكامل لها، موضحا أن مدة العلاج تكون من 3 إلى 6 أشهر قابلة للزيادة.

وذكرت منة عبد العزيز في البث المباشر لها عبر «فيس بوك» إنها تعاني من مشكلات نفسية بسبب ظروفها المادية السيئة، وكره شقيقها لها، ما دفعها إلى محاولة الانتحار.