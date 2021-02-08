تعرف على تردد قناة «زي ألوان 2021» على النايل سات

يبحث العديد من محبي الفن الهندي، عن تردد قناة «زي ألوان»، نظرًا لأنها تعرض العديد من الأفلام الهندية كما تهتم بعرض محتوى متنوع.

ونظرًا لأنها قناة لها قدرة على جذب واستقطاب المشاهد العربي لمتابعة المسلسلات والأفلام الهندية، تعرض «الوطن» في السطور التالية تردد قناة «زي ألوان» الجديد 2021:

تردد قناة زي ألوان 2021 على القمر الصناعي نايل سات

تم إطلاق قناة زي ألوان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وهو كما يلي:

التردد: 11938 أو 11418.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي العربسات

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مزايا قناة زي ألوان

تتمتع قناة زي ألوان بالعديد من المزايا، الأمر الذي جعل العديد من المتابعين يبحثون عنها باستمرار، وفي السطور التالية نعرض أبرز هذه المميزات:

تبث القناة محتوى ترفيهي متميز ومتنوع، والذي له القدرة على جذب العديد من المشاهدين للدراما الهندية المختلفة والمتنوعة، والتي حازت على إعجاب الكثيرين في جميع أنحاء الوطن العربي.

القناة لها القدرة على التطوير باستمرار، فإدارة القناة عملت على تقديم دعم كبير للقناة وتطويرها حيث تبث على مدار اليوم مجموعة من المسلسلات والأفلام والبرامج المختلفة والمتنوعة.

تتبع القناة أساليب حديثة ومتطورة، كما أنها تقوم باتباع نظام جودة متطور، حتى يتم بث القناة بأعلى جودة.

تتبع القناة سياسة إعلامية حيادية، حتى تراعي الجودة التي تعمل على تطوير الإعلام الهندي.

تتميز القناة بانتشارها حيث استطاعت أن تنجح وتوغل داخل البيوت المصرية والعربية في وقت قصير، نظرًا لأنها تقوم بدبلجة وترجمة المتحوى التي تعرضه سواء كان برامج أو مسلسلات.

يذكر أن قناة «زي ألوان» تابعة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا وهو رجل أعمال هندي، ويتواجد مقر القناة بمدينة دبي.