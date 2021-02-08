«كمونة»: ثلاثي هجوم الأهلي يشكل خطورة على بايرن.. والمباراة ستنتهي واحد صفر

دقائق ليست بالكثيرة ويبدأ اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي زعيم أفريقيا وبايرن ميونيخ بطل أوروبا، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقام بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يتلاقى الفريقان مساء اليوم في الثامنة مساء، في لقاء ينتظره الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وجمهور الفريقين.

«كمونة»: الفروقات الفردية ستحسم اللقاء

يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن مباراة اليوم بين الأهلي وبايرن ميونيخ ستكون صعبة للغاية، وأن الفروقات الفردية هى التي ستحسم اللقاء، وبالتحديد لدى لاعبي بايرن ميونيخ، مضيفًا الأهلي سيحاول بشتى الطرق الوصول إلى مرمى بايرن ميونيخ وتهديده، للحفاظ على صورة صاحب اللقب الأفريقي أمام فرقة كبيرة مثل الفريق الألماني.

وأضاف «كمونة» لـ«الوطن»، أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، والأهلي سبق له الفوز على ريال مدريد وفرق أخرى كبرى، متوقعًا أن يقدم الأهلي مباراة جيدة، نظرًا لامتلاكه عناصر مميزة تلعب بشخصية وروح البطل، لافتًا إلى أن المباراة ستكون قوية من جانب الفريقين.

سمير كمونة: الشحات وبواليا وطاهر الثلاثي الخطير على بايرن

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أن الثلاثي الهجومي للأهلي والمتمثل في حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بواليا، قادرون على تشكيل الخطورة تجاه مرمى بايرن ميونيخ، خاصة وأن مستواهم في آخر مباراة أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية كان جيدًا، لذلك فقد تتمثل خطورة النادي الأهلي علي بطل أوروبا في هذا الثلاثي الأمامي.

ولفت، إلى أن بايرن ميونخ لا يتأثر بكثرة المباريات بفاصل زمني قصير بينها، حيث إن الفريق الألماني يلعب في بطولة أوروبا وبطولات أخرى كل ثلاثة أيام مباراة في كثير من الأحيان، وأنهم معتادون على اللعب باستمرار ولفترات طويلة، ويمتازون بقوة تحمل كبيرة تجعلهم قادرين على اللعب كل 3 أيام، ومن خلال الاستشفاء والتدريب الخفيف يلعبون بفاصل زمني قصير، وهو أمر طبيعي لديهم، فضلا عن امتلاكهم حساسية المباريات.

اللعب بشكل طبيعي وسد الثغرات نصائح «كمونة» للأهلي

الطريقة الأمثل للعب الأهلي أمام بايرن ميونيخ اليوم يكون من خلال الأداء الطبيعي دون التراجع للخلف بشكل كبير، بحسب «كمونة»، بينما يكون هناك بعض التحفظ البسيط في الأداء، مع سد الثغرات من على الأطراف عن طريق معلول ومحمد هاني، والضغط من نصف الملعب، مع البعد عن الكرات العالية، مضيفًا أنه كلما اقتربت نهاية المباراة بالتعادل السلبي فهو في مصلحة الأهلي، مختتمًا حديثه أنه يتوقع انتهاء المبارة بهدف مقابل لا شيء لأحد الفريقين.