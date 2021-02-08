ياسر ريان: مباراة بايرن زي «الأهلي والزمالك» مالهاش سيناريو

يواجه النادي الأهلي مساء اليوم الاثنين، بطل أوروبا فريق بايرن ميونخ، في مواجهة مرتقبة ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، حيت يلتقي الفريقين في الثامنة مساء، بدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية، والمقام في العاصمة القطرية الدوحة.

ريان: بايرن ميونخ لو ماحترمش الأهلي هيخسر المباراة

وعن سيناريو لقاء اليوم بين زعيم إفريقيا وبطل أوروبا، قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إن فريق بايرن ميونخ عليه أن يحترم النادي الأهلي خلال اللقاء، وفي حالة استهتار لاعبي الفريق الألماني بمجريات المباراة، وعدم الالتفات إلى أنهم يواجهون بطل إفريقيا، فسيكون الفوز من نصيب الأهلي.

نجم الأهلي: الجيل الحالي أمامه فرصة لإنجاز لم يحققه قبلهم أحد

وأضاف «ريان» لـ«الوطن»، أن تواجد النادي الأهلي في دور نصف النهائي بمونديال الأندية أمام بطل أوروبا إنجاز كبير للاعبي الجيل الحالي، وسيضاف في تاريخهم، لذلك عليهم أن يجتهدوا ويقدمون آداء كبير ومشرف في المباراة، يليق باسم مصر والكرة الإفريقية، وهو ليس بالجديد على الأهلي تشريف القارة السمراء في البطولات الكبرى.

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أن لاعبي النادي في حالة تحقيقهم الفوز سيحققوا انجاز لم يحققه أي جيل قبلهم، بالتواجد في نهائي كأس العالم للأندية، وهو ما يجب أن يضعوه في أذهانهم، مضيفًا أنه في حالة عدم التوفيق في المباراة، لن يخسر اللاعبين شيئًا، لأنها تجربة موفقة وناجحة في النهاية.

وأوضح، أن سيناريو اللقاء غير متوقع، «زي ماتش الأهلي والزمالك»، لأن بايرن ميونخ فريق كبير، وفرص النادي الأهلي في الفوز عليهم تتمثل في اللعب لآخر نفس أمام بطل أوروبا، والتماسك الجيد طول الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن مجريات اللعب تتأثر بحالة اللاعبين، لذلك يجب على لاعبي النادي الأهلي التركيز المستمر حتى انتهاء المباراة.

ريان: بايرن ميونخ لا يتأثر بالغيابات

ولفت «ريان»، إلى أن بايرن ميونخ فريق قوي لا يتأثر بغيابات بعض عناصره، أو الظروف المحيطة، ويلعب تحت مختلف الظروف، مضيفًا أن بين صفوف لاعبي الأهلي لا يمكن القول أن لاعب

مانقدرش نحكم نقول لاعب معين هو اللي هيصنع الفارق ونتمني ان كل اللاعيبة تكون على قدر من المسؤولية