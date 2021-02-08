النيابة تستمع لمسؤولي حي غرب الإسكندرية بشأن العقار المائل: غير مرخص

باشرت النيابة الإدارية اليوم الإثنين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بعقار «إسكندرية المائل» الكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز، حيث استمعت لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي، بشأن كافة الإجراءات المتخذة بشأن العقار منذ بنائه بدون ترخيص في 2009 وحتى الآن.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام، المتحدث باسم النيابة الإدارية بالإسكندرية.

وعقب الانتهاء من التحقيقات، قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب، ومدير مكتب فني الإسكندرية، والمستشار صالح أحمد سليم، والمستشار أحمد عبده خير الدين، والمستشار إسلام يوسف أبو عيشة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

وأمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام 2009 حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء القادم لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.

وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.