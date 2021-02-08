وزير الخارجية السعودي: نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات، مطالبا بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة، في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، مؤكدًا أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته، مدينًا استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية.

الصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن

ودعا «بن فرحان» لأن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفًا بأي اتفاق مستقبلي، مشيرًا إلى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.

ورحّب وزير الخارجية السعودي بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض، مثمنًا حرصهم على مصلحة بلادهم، لافتا إلى تمسك المملكة بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان انطلق اليوم الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في القاهرة لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.

ويبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبها، توقعت مصادر عربية أن يسفر الاجتماع عن قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين، وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.

وفي كلمته، حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أي تغيير في وضع القدس، موضحًا أن القاهرة تعمل على تسهيل الحوار الفلسطيني لإنجاح المصالحة، مشددًا على أهمية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتمسك مصر بدولة فلسطينية بحدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.

«شكري» يعقد اجتماعًا ثنائيًا

كما عقد «شكري» اجتماعا ثنائيًا مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.

بينما نقلت وزارة الخارجية المصرية عن المتحدث باسم الوزارة «التأكيد خلال لقاء بين وزيري خارجية مصر والأردن على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة».

وأضاف، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي سعيا لتوفير المناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد.