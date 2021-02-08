شكري: الصوت العربي واضح في تمسكه بالشرعية الدولية إزاء القضية الفلسطينية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه جرى التعبير عن الصوت العربي الواحد من خلال اجتماع اليوم، إذ شهد تحديد محددات الموقف العربي إزاء حل القضية الفلسطينية، كما أنه موجه للمجتمع الدولي، والتأكيد على أنه سيكون محل رصد الأطراف المهتمة وفي مقدمتها واشنطن وموسكو، باعتبارهما عضوين في الرباعية الدولية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف شكري، في كلمته عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن الصوت العربي واضح وجلي في تمسكه بالمحددات وقرارات الشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية، ويُعد المرجعية لوحدة الكلمة العربية والرغبة في نشرها لدى أعضاء المجتمع الدولي.

وتابع وزير الخارجية: «سوف نعمل من خلال اتصالاتنا بكافة الشركاء ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت وتلعب دورا رئيسًا في إطار القضية والتوصل لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونتفهم أن الإدارة الجديدة تولت مهام مسؤولياتها منذ فترة وجيزة وتقوم الآن ببلورة سياساتها ومواقفها، ولدينا ثقة بأنها سوف تنخرط في القريب من أجل إيلاء هذه القضية الهامة ووقعها على الاستقرار والأمن في المنطقة بل في العالم، وأن تنخرط مرة أخرى بإيجابية وتفاعل لتناول هذه القضية».