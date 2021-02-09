حظك اليوم الثلاثاء 9-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب المغامرة وهو عفوي جدا وإذا غضب يهدأ بسرعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.