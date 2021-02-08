حظك اليوم الإثنين 8-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج العقرب بالأمانة والصدق والوفاء، كما أنهم عندما يضعون أمامهم هدفا لا يسمحون لأي شيء أن يعطلهم عن تحقيقه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلمس القلوب وتسيطر على من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة صباح، ويوافق تاريخ ميلادها 10 نوفمبر.