وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، صدور قرارات جمهورية، شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات الجديدة في الجامعات الحكومية على النحو التالي:

- الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا، نائبا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعي، نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز، نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور عمر محمد الحسيني عبد السلام، عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس.

- الدكتور دينا محمد عباس مندور، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

- الدكتور سامي عبد السلام سالم خليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

- الدكتور رمضان أحمد عبد النبي عامر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بني سويف.

- الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.

- الدكتور عادل محمد محمود علي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.

- الدكتور مجدي عبد الجواد علوان عثمان، عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.

- الدكتور أسامة محمد عبد المنعم عطية إمام، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.