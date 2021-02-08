مديرو مساءلة ترامب: ارتكب انتهاكا للدستور يعد الأخطر على الإطلاق

قال مديرو مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الأدلة ضد ترامب قاطعة، وإنه لا يوجد دفاع عن أفعاله.

وأوضح مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون، أن تحريض ترامب على التمرد، يعد انتهاكا للدستور يرتكبه رئيس على الإطلاق.

وأكدوا في مرافعة مكتوبة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن «جهوده للتهرب من مسئوليته غير مجدية»، في إشارة إلى طلب محامي ترامب في وقت سابق العدول عن محاكمته، مشددين على أن الأدلة ضده دامغة.

واتُهم ترامب بتشجيع أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكونجرس «الكابيتول»، 6 يناير الماضي، تحولت إلى اقتحام دامي للمبنى.

يأتي هذا بينما طلب محاميا ترامب، الإثنين، من مجلس الشيوخ، العدول عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور، و«مسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية».

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور، في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة، أن «اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحدها لاعتبارها لاغية وفي غير محلها».

وقال مصدر إن المحاكمة الثانية لترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس، ستبدأ، الثلاثاء المقبل، بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسًا.

وذكر المصدر المطلع على المناقشات أن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير، ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

وأكد فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمت، الإثنين، أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وقال المحامون إن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب، لم يكن عملا يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة.