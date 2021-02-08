السيسي يستمع لشرح عن مشروع النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية: ينتهي 30 يونيو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح مفصل عن مشروع النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام سيادته بجولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل في 30 يونيو المقبل.

وقال أحد القائمين على المشروع، إن مشروع النصب التذكاري على مساحة 16 فدانا، يتكون من القوس الشرقي والقوس الغربي، يتوسطه النصب التذكاري وساحة النصب، « كل قوس يتكون من 2 مبني خدمي، 42 عمود دائري تم تصميمم وتنفيذهم على الطراز الفرعوني».

وتابع: «21 عمود على الواجهة الأمامية و21 أخرى على الواجهة الخلفية، منقوش عليها بالنقش البارز أسماء الله الحسنى، يتوسطهم 34 عمودا مربعا، مزينة بأسماء الشهداء على صفين كل صف 17 عمود، تتوسطهم مشاية بعرض 9 أمتار، وطول 125 متر».

وواصل: «هيكون محكية تحكي تاريخ مصر منذ فجر التاريخ وحتى عصرنا الحديث، جميع الوجهات والأرضيات من الرخام والجرانيت، وتم إنتاجه من كنوز الجلالة، ونسبة التنفيذ 75% ومخطط الانتهاء إن شاء الله منه 30 يونيو».