السيسي يتفقد مشروع الزراعات بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية: ينتهي 15 أبريل

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل عن مشروع النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث زار السيسي في جولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ منطقة الزراعات بالنصب التذكاري في 15 أبريل المقبل.

وقال أحد القائمين على المشروع، إن إجمالي مسطحات الأعمال المائية داخل منطقة النصب التذكاري 4400 متر مسطح، «2400 متر مسطح في المنطقة الأمامية، و2000 متر مسطح في المنطقة الخلفية، الزراعات تأتي على مساحة 57 ألف متر مربع، تم تنفيذ بعض أنواع الأشجار بنسبة 100%، وهناك تنفيذ في الشجيرات بنسبة 25%، ونسبة التنفيذ في مغطيات التربة التي تبلغ مساحتها 40 الف متر مربع، 20%»

وتابع: «إن شاء الله يا فندم 15- 4 المقبل، هنكون ناهيين كل المنطقة بالكامل»، كما شاهد الرئيس السيسي، عرض «شاهد النصب التذكاري»، حيث تم تصميمه على شكل هرم، يتماشى مع الطابع الفرعوني الخاص بالمشروع والمبنى بالنصب التذكاري، وتم تنفيذ الكتلة الأمامية لوضع أكاليل الزهور، ووضع على الأرض تشكيل لمفتاح الحياة تخليدًا لشهدائنا أحياء عند ربهم يرزقون».