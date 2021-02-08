محافظ الغربية: نولي أهمية كبيرة لتطوير مدينة المحلة (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتطوير مدينة المحلة الكبرى، باعتبارها إحدى قلاع الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ يرافقه نائبه، الدكتور أحمد عطا، في مدينة المحلة الكبرى، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة مشروعات الرصف التي يجري تنفيذها بالمدينة العمالية.

بدأت الجولة بتفقد شوارع جمال عبد الناصر، وحمزة بن عبد المطلب، ومحمد فريد، بممطقة منشية البكري، حيث تابع المحافظ أعمال فرد السن ووضع البلدورات، موجهاً بأخذ عينات منها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تفقد المحافظ كورنيش المحلة والطريق المؤدي للمنطقة الصناعية، موجهاً بعقد اجتماع طارئ مع الشركة المنفذة لمعرفة أسباب التأخير.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق أحد مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع القائمين عليه.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة ،حيث يتم رصف 7 شوارع بالخطة الإضافية، و49 شارعاً بالخطة الاستثمارية، و45 شارعاً بخطة تطوير العشوائيات، و13 شارعاً بخطة رد الشيء إلى أصله، بإجمالي 114 شارعاً بمدينة المحلة الكبرى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المجزر النصف آلي، بقرية «شبشير الحصة»، حيث تابع استكمال الأعمال الإنشائية من تركيب الحوائط والحوامل والمنصات الحديدية، وتركيب خزانات وحدات المعالجة، موجهاً المهندس المشرف على المشروع بسرعة التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، وممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري، رئيس حي ثاني المحلة، والدكتور إسلام أبو النجا، استشاري الطرق بالمحافظة.

كما تابع محافظ الغربية فاعليات اليوم الثاني من مبادرة «صفط تراب»، بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة، والتي يتم تنفيذها داخل القرية في الفترة ما بين 7 و14 فبراير، حيث تم تنظيم قافلة بيطرية بالقرية، شارك فيها نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية والوحدة البيطرية بقرية «صفط تراب».

وخلال القافلة، تم الكشف على 79 رأس ماشية من الأبقار، و194 رأساً من الجاموس ، و221 من الأغنام، و1080 من الدواجن، وصرف اللازم لهم من تغذية وتحصينات وأدوية، تشمل مضادات حيوية وخوافض حرارة وعلاج للديدان وعلاج للحشرات.

كما تم استخدام الكشف بالسونار في تشخيص الحمل للحيوانات المختلفة، والقيام بكافة العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى استخراج بطاقات ورقية (كود تعريفي) لعدد 62 حيوان.