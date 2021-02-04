محافظ الغربية تعلن فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية لإجراء صيانة
كتب:
احمد فتحي ورفيق ناصف
12:34 م | الخميس 04 فبراير 2021
محافظ الغربية تعلن عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنيه لإجراء صيانة
أعلن ديوان محافظة الغربية، اليوم، فصل التيار الكهربائي في الأوقات عن مناطق سكنية بنطاق مركز ومدينة المحلة سعيا في إجراء أعمال صيانة.
كما تضمن القرار يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 م من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء الصيانة الدورية ونظافة محولات «نفيا القديم - اخناواي - سبطاس»، والأماكن المتأثرة بالفصل هي «قرى ميت حبيش القبلية - عزبة المواني - الطريق السريع حتى دفرة - أبو جمالة - اخناواي - سبطاس - كفر سبطاس» ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.
وجاء ذلك لعمل صيانة للوحة توزيع بشبيش، والأماكن المتأثرة بالفصل هي: «بشبيش بالكامل - مياه دمرو - الشهيد - الانشا - طنبارة - العتمانية - دمرو - دخميس» وتوابعها.
بينما يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 م من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحلات «داون تاون خاص - مياه الخلاء خاص»، والأماكن المتأثرة بالفصل هي: «عمارات الداون تاون - محطة مياه الجلاء».
كما يُرْجَى التنبيه على الأماكن الهامة والتي ستتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق الفصل بتدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.