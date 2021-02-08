مجدي حافظ نقيبا للمحامين بجنوب القليوبية

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، والتي أجريت اليوم الاثنين، عن فوز مجدى حافظ بمقعد النقيب، بعد حصوله على أعلى الأصوات، وفاز عبد الله أبو سنة بمقعد الشباب، كما أسفرت الانتخابات عن فوز 6 أعضاء عن المحاكم الجزئية، وهم أيمن طه، ومحمد جمعة، وأشرف عبد الغني، وعمرو أبو شنب، ومحمود الجيوشي، وأحمد السمين.

وأجريت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية، وكان يسودها الهدوء التام، والنظام، إضافة إلى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب المحامين بجنوب القليوبية، فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحاً، على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية، فوز مجدي المهدي بمقعد نقيب المحامين بنقابة شمال القليوبية، وفي العضوية مصطفي السعداوي، عن بندر بنها، وعماد شندي، عن مركز بنها، وعمرو الحوي بمقعد الشباب

وشهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية إقبالاً متوسطاً من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين، والتي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية، حيث جري فتح باب الإقتراع ضمن جولات المرحلة الثانية لانتخابات المحامين على مستوي الجمهورية.

وجرت الإنتخابات وسط الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وهي عدم التصوير داخل اللجان، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز، والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح أحمد السمين، نقيب المحامين السابق بمدينة الخانكة، والمرشح على مقعد العبور، أن محافظة القليوبية يجري الانتخابات فيها بنقابتي شمال القليوبية، وتشمل بنها وطوخ وكفر شكر، وجنوب القليوبية، وتشمل العبور والخانكة وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب، مشيراً إلى أنه مطلوب من كل نقابة منصب النقيب و7 أعضاء وعضو لمقعد الشباب.

واعتبر السمين أن شبرا الخيمة تعد أقوى جمعية عمومية، لتواجد أكبر كتلة تصويتية للمحامين بها، تبلغ حوالي 3 آلاف صوت، تليها الخانكة بإجمالي 1800 صوت، ثم قليوب 1400 صوت، والقناطر الخيرية ألف صوت، ثم العبور 189 صوتاً.