أول رد من صبحي كابر عن شائعة مقتله: «أنا ماليش في المشاكل»

أكد صبحي كابر، صاحب مطعم المشويات الشهير بروض الفرج بمنطقة شبرا، أنه تلقى اتصالات هاتفية كثيرة للاطمئنان عليه، بعدما انتشرت شائعات حول مقتله، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أسعده كثيرًا لأنه تأكد من حب الناس له، بالرغم ما سببته الشائعات من ضيق وإزعاج له.

وأضاف كابر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «أنا بخير الحمد لله والمزرعة عندنا بخير، أنا مليش في المشاكل خاص، ده حد بيسوّق، بس الحمد لله».

وحول حركة الزبائن في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قال صبحي كابر: «الحمد لله، واحدة واحدة وهتعدي».

وفي وقت سابق، نفت مصادر أمنية، ما تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل صبحي كابر، مالك مطاعم صبحي كابر بالقاهرة، إذ تداولوا رواد اسمه، كضحية لجريمة قتل وقعت بالأمس، في مزرعة بمنطقة الحزام الأخضربمدينة أكتوبر.

وأكدت المصادر، أن المجني عليه في الواقعة، هو حمادة الفقير صاحب مطاعم كبابجي الفقير بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما أعلنت أمس الأحد، مقتل «الفقير»، صاحب مطاعم كبابجي الفقير، إذ قام 4 خفراء بقتله في مزرعته بالحزام الأخضر، دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وقاموا بإطلاق 13 طلقة عليه وأردوه قتيلا فى الحال.

وأكدت التحريات التي قامت بها أجهزة الأمن، أن الخفراء الأربعة قتلوا "الفقير"، لأنه رفض أن يشغلهم في مزرعة يمتلكها، واستطاعت أن تلقي القبض عليهم، بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، وكان بحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى الجريمة.