مصادر توضح حقيقة مقتل «صبحي كابر» بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر: «شائعة»

نفت مصادر أمنية، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقتل صبحي كابر، مالك مطاعم صبحي كابر بالقاهرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل اسمه، كضحية لجريمة قتل وقعت بالأمس، داخل مزرعة في منطقة الحزام الأخضر بأكتوبر.

وقالت المصادر، إن المجني عليه في الواقعة، هو حمادة الفقير، مالك مطاعم كبابجي الفقير بالجيزة، مؤكدين أن «كابر» ليس هو المعني بالحادث.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، أمس، عن مقتل المجني عليه حمادة الفقير، مالك مطاعم كبابجي الفقير، حيث قتله 4 خفراء داخل مزرعته بالحزام الأخضر، دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأطلقوا صوبه 13 طلقة وأردوه قتيلا فى الحال.

وأكدت التحريات التى باشرتها أجهزة الأمن، أن الخفراء المتهمين قتلوا الضحية، بسبب رفضه تشغيلهم في المزرعة المملوكة له.. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من الجريمة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى الجريمة.

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان الحادث بمنطقة الحزام الأخضر، ومثّل المتهمون جريمتهم التى اعترفوا بها تفصيليا، وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه بعد تشريحها، كما أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.