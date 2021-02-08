رغم الهزيمة.. وليد صلاح الدين يشيد بلاعبي الأهلي: كانوا رجالة

قال وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي الأسبق، إن الفريق قدم مباراة رائعة، ضد بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، رغم الخسارة بهدفين نظيفين، أحرزها روبرت ليفاندوفسكي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، ليلتقى بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم الخميس المقبل.

وأضاف صلاح الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «اللاعيبة كانت رجالة وقاتلوا من أول دقيقة لآخر دقيقة، لكن في بعض لقطات المباراة كان من الممكن أن نقدم أداءً أفضل، وفي الشوط الثاني كان الأداء أفضل، لكنهم كانوا قلقين للغاية في الشوط الثاني خشية استقبال شباك الفريق هدف مبكر ما قد يؤدي إلى الخسارة بنتيجة ثقيلة».

وتابع: «عندما انتهى الشوط الأول بالخسارة بهدف نظيف، كان للجنوب أفريقي بيتو موسيماني حديثًا مع اللاعبين، وهدأ من روعهم، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم، وأن يعبروا عن شخصية الفريق في أرضية الملعب، وبالفعل حدث ذلك، الأداء كان أفضل، واللاعبون لعبوا بحماس كبير، وزادت نسبة الاستحواذ في الشوط الثاني».

وأردف، أن التجربة كانت مفيدة جدا، وموسيماني بدأ بأفضل تشكيل، مشيرًا إلى أنه توقع نفس التشكيل باستثناء الدفع بوالتر بواليا بدلا من محمود عبدالمنعم كهربا، إذ حافظ على تشكيل الفريق الذي خاص مباراة الدحيل لكي يحافظ على شخصيته في المباراة: «مكنتش حابب إني ألعب بعدد كبير من المدافعين، عشان شكلنا ميبقاش وحش، ومنعرفش هنعمل ايه بالكرة لما تبقى معانا، لأن البايرن فريق كبير وبيعرف يعمل ايه بالكرة، ومجدي قفشة كان من أفضل لاعبي المباراة اليوم».