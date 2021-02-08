تحذير من البنك الأهلي: صفحات وهمية تحمل اسمنا للنصب على العملاء

جدد البنك الأهلي المصري، تحذيره للعملاء من انتحال عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خصوصًا صفحات «فيسبوك» لاسم البنك الأهلي بهدف سرقة بيانات العملاء عبر مراسلتهم بشكل رسمي منتحلين هوية البنك.

وقال مصدر رفيع المستوى بالبنك الاهلي المصري، أنه لوحظ مؤخرًا تداول رسائل وهمية ومنشورات يتم تداولها على بعض صفحات «فيس بوك» وهى صادرة عن جهات غير معلومة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن البنك الأهلى يؤكد أن تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى البنك بأي صلة، وأن الهدف الأساسى منها الاحتيال، ولذلك يرجى الحذر وعدم التفاعل مع تلك الرسائل، وعدم إعطاء أي بيانات شخصية.

تطبيق الموبايل

وتابع، أن البنك الأهلي، أطلق قبل عام تقريبًا تطبيق الموبايل بانكنج NBE mobile لاستكمال خطواته في تفعيل استراتيجية التحول الرقمي، مشيرًا إلى إن البنك يسعى بشكل جاد إلى استكمال استراتيجيته الخاصة بمنظومة الخدمات الرقمية.

وأوضح، يعد تطبيق NBE mobile أحد أهم أركان تلك المنظومة، حيث يتيح تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة وسريعة، من خلال العديد من الخدمات المصرفية المتطورة والتي يمكن إجرائها من أي مكان وفي أي وقت.

مراعاة شرائح العملاء

وأضاف، أن التطبيق متاح لأول مرة في مصر للعملاء من الشركات وليس فقط الأفراد، وهو ما يؤكد مراعاة البنك الأهلي المصري لكافة شرائح العملاء في مجال الخدمات الرقمية دون التركيز على خدمات الأفراد فقط، مشيرًا إلى أن NBE mobile متاح لعملاء الإنترنت البنكي الحاليين والعملاء الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يتيحها التطبيق بعد التسجيل في الخدمة.

واختتم المصدر، أن عدد كبير من عملاء البنك قاموا باستخدام التطبيق، خصوصًا خلال فترة جائحة كورونا، والتى استدعت إلا يخرج المواطنين من منازلهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.