سيد حمدي: الأهلي كافح.. وكنت أتمنى وجود مهاجم صريح

قال الكابتن سيد حمدي، نجم الأهلي السابق، إن المشاركة في كأس العالم للأندية شرف كبير لأي لاعب، واليوم خسرنا أمام بطل أوروبا، لكن أتمنى الفوز في المباراة المقبلة لتحقيق المركز الثالث، أما اليوم فالكفة تميل لصالح بايرن ميونخ، الذي لديه نجوما كبيرة، لافتا إلى أنه كان يجب وجود مهاجم صريح للنادي الأهلي اليوم أمام الفريق الألماني من أجل اللعب على الفوز، لكن هذا لم يحدث في المباراة التي أقيمت في قطر اليوم.

وأضاف «حمدي» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأهلي كافح لكن موسيماني كان عليه إعطاء فرصة أكبر للمهاجمين لأن وجود مهاجم صريح يتيح وجود أهداف أكثر، لذا فإن عدم وجود مهاجم صريح أمر خاطئ، وكنت أتمنى وجود مهاجم للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام بطل أوروبا، موضحا أن هناك رهبة توجد عند اللاعبين في أول المباراة، فهذا الفريق لديه أفضل نجوم في العالم، كما أن الألمان لا يتهاونوا ويلعبون من أول دقيقة حتى آخر دقيقية، وتابع: «كنت أتمنى الأهلي يكون أعنف وأشرس ويبقى عندنا مهاجمين وينزل بتشكيلته الطبيعية اللي يبقى فيها مهاجمين».

وواصل، «كان في ضغط على النادي الأهلي، والشوط التاني مسكنا كورة بس مكنش في هجوم والتغيرات استغربتها مكنتش على في نفس أداء الأشخاص الذين تم استبدالهم، أنا قولت الأهلي هيحاول في آخر ربع ساعة يهدف ويعوض النتيجة ويتعادل لكن لاقيت الموضوع في ترراجع للدفاع».

واستطرد: «الأهلي هيبقى في هجوم على النتيجة والأداء بس الأهلي لديه إدارة قوية هتخرج اللاعبين من نفسية الحزن من بطل العالم ولدينا أمل في الفوز المباراة المقبلة لتحقيق إنجاز، وخسارتنا من بطل العالم لن تقلل من النادي الأهلي وإن شاء الله نرجع مصر بمركز يليق بينا».

وذكر أن اللاعب أيمن أشرف، قدم أداءً جيدا، وكذلك اللاعب محمد هاني وأنا أرى أنه أهم وأفضل اللاعبين في الأهلي اليوم.