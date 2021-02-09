شروط ونصائح من أجل تحقيق الربح من خلال «يوتيوب»

في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وازدياد قنوات اليوتيوب بشكل ملحوظ يتساءل الكثيرون عن شروط الربح من اليوتيوب في عصرنا الحالي، والتي تصل إلى ملايين الجنيهات.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الشروط والقواعد التي يجب عليك اتباعها لتبدأ في جني الأرباح من اليوتيوب.

شروط وكيفية الربح من يوتيوب

يجب أن تتبع سياسات تحقيق الربح في يوتيوب، وإذا كنت مشتركًا في "برنامَج شركاء YouTube"، تفرض عليك الاتفاقية المبرَمة، بما في ذلك سياسات البرنامَج، أن تمتثل سياسات تحقيق الربح.

لا بد من الالتزام بمعايير وقوانين تتعلق بالنزاهة والشرف وعدم الخداع أو تعريض الآخرين للخطر وعدم انتهاك القواعد والشروط التي وضعتها الشركة لمشتركيها.

حصول قناتك على 1000 مشترك حتى يتم قبولك في برنامَج شركاء يوتيوب الذي تمنحه الشركة لمعظم دول العالم، وتبدأ في تحقيق الربح ولن يتم قَبُول قناتك في برنامَج شركاء يوتيوب إلا في حالة حصول قناتك على 1000 مشترك على الأقل.

امتلاكك حساب على جوجل أدسنس، وهي شركة تابعة لجوجل ومتخصصة في إتاحة الفرصة لناشري المحتوى تحقيق الأرباح، وهي لا تقتصر فقط على تحقيق أرباح بواسطة اليوتيوب، ولكن الربح من جوجل أدسنس أيضاً متاح لأصحاب المواقع لتحقيق أرباح من مواقعهم.

بمجرد تحقيق قناتك للشرطين الحصول علي 1000 مشترك والوصول إلى 4000 ساعة مشاهدة، يمكنك من قناتك الوصول لرابط التسجيل في جوجل أدسنس.

أهم النصائح لتحقيق شروط الربح من يوتيوب

إنشاء قناة حول شيء تحبه وتهتم به وعلى دراية بالكثير من قواعده وأساسياته.

حافظ على مواصلة نشر المحتوى الجيد المتجدد باستمرار.

لا بد من الابتعاد بقدر الإمكان عن نشر الفيديوهات المخالفة لشروط برنامَج شركاء يوتيوب.

لا تستلم أو تتراجع قم بإنشاء المزيد من الفيديوهات ولا تهتم بالربح في البداية فحاول كسب مشاهدين في البداية ثم ستدر الأرباح رويدا رويدا.