المراغي: خبراء مصر في الخارج تحت أمرها.. والقطارات الجديدة شيء ممتاز

قال الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور الكندية، إن مشاريع القطارات الكهربائية الجديدة في مصر أمر ممتاز، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تفرض وجود وسائل مواصلات للتسهيل على المواطنين الوصول إلى المدن، وهذه القطارات بعد الكباري وشبكة الأنفاق والطرق.

وأضاف «المراغي» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن القطار إذا زادت سرعته عن 200 كيلو متر في الساعة يطلق عليه القطار السريع ويوجد دول كثيرة في العالم لا يوجد بها قطارات سريعة لكن أغلب الدول الشرقية وأوروبا تمتلك قطارات سريعة ومصر لديها إمكانات وكفاءات لإنتاج قطار سريع بالتنسيق مع شركة سينماس الألمانية.

وتابع أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور الكندية: «خلال الجائحة العالمية يمكن بناء طرق من الأجل التجهيز للمستثمرين عند انقضاء الجائحة، والتأخير في عمل هذه البنية التحتية يزيد تكلفة المنشآت، لكن حاليا مصر الجديدة تبني العاصمة الإدارية وتوصل القطارات بها إلى أماكن مختلفة وتوصل مصر بدول أخرى في أفريقيا».

وواصل: «المشاريع الحالية ومنها تصميم السيارات الكهربية الصديقة للبيئة والثورة الصناعية الرابعة في مجال التصاميم ونتابع إجراء هذه المشاريع في مصر من خلال التواصل عبر تقنية زوم وتم إجراء اجتماعات مع وزيرة الهجرة للتنسيق مع الخبراء المصريين في الخارج فمصر تتواصل دائما وهذا ظهر في مؤتمر مصر تستطيع».

واستطرد: «كلنا موجودين وعلى استعداد وتحت أمر مصر والمهندس هاني عازر أبدى استعداده من أجل العمل في المساعدة في بناء البنية التحتية، وأنا طورت شركة سيماف التي تنتج سيارات القطار ويجب حاليا إشراك طلاب هندسة في بناء القطارات الجديدة والأمر يحتاج دارسات دقيقة مصر قادرة على تنفيذيها».

وذكر: «النصر للسيارات ستبدأ إنتاج مشترك مع الصين من خلال الهيئة العربية للتصنيع وستعمل مصر على إنتاج سيارة مصرية 100% بحيث أن يبتكر الطلبة والمهندسين لنكون متحكمين في مصيرنا في المستقبل، وهناك مشاركة واسعة من زملاء في جامعات مصرية عريقة في هذه المشروعات وسنرى الإنتاج خلال عامين».