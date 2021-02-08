بلوجر صينية: مصر أم الدنيا.. وقلدت عادل إمام تقديرا له

قالت البلوجر الصينية آسيا، مقلدة الفنان عامل إمام، إنها عرفت عادل إمام من أحد أصدقاءها، وأثناء مشاهدة صديقها هذا للزعيم عادل إمام، كان لا ينقطع عن الضحك، وكانت تشاهد معه مسرحية «شاهد مشافش حاجة»، لكنها لم تضحك لعدم فهمها قواعد اللهجة المصرية، لكنه عمل على تعليمها اللهجة المصرية وإفهامها كلام عادل إمام، فضحكت كثيرا ورأت أنه وراء بسمة كثير من المصريين فتعلمت تقليده.

حب التمثيل واللغة العربية

وأضافت «البلوجر» آسيا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها تحب التمثيل واللغة العربية، لذا قامت بتقليد عادل إمام في مسرحية «شاهد مشافش حاجة» تقديرا للزعيم عادل إمام.

متابعة المشاهدين للفتاة الصينية

وتابعت: «معظم المشاهدين تابعوني ويضحكون، وبعضهم يشجعني ويقول لي أنت ممتازة آسيا، ومبدعة والآخر يحسن لي اللهجة المصرية، لأتقنها ومجموعة أخرى تقدم لي أعمال لعادل إمام لكي أقوم بتقليد مزيد من الفيديوهات».

زرت مصر قبل 5 سنوات

وواصلت: «درست اللغة العربية في الجامعة لمدة 4 سنوات وواصلت الدراسة في الماجستير وحاليا استخدم اللغة العربية في العمل، وزرت مصر قبل 5 سنوات وذهبت للأهرامات ومتاحف ومعابد عديدة، ومصر أم الدنيا ونحن نقول في الصين إذا لم تذهب إلى مصر فإنك لن تعرف اللغة العربية».

مصر والصين لديهما حضارة عظيمة

واستطردت: «مصر والصين لديهما حضارة عظيمة ومصر لديها فن عظيم وأتمنى أن أزور مصر مرة أخرى، وأدرس في إحدى الجامعات في مصر مجددا، لأستطيع فهم اللهجة المصرية والحضارة العربية بشكل أحسن».