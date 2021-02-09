«خارجية بايدن» تنأى عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على «الجولان»

امتنع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على «هضبة الجولان» المحتلة، مشيرا إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.

وقال بلينكن لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، إنه من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف بلينكن، أن الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء سيتم بحثه، موضحا أنه ليس قريب من ذلك بأي حال.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لإسرائيل.

وأكد بلينكن، التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، بعد اعتراف إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة.

وفي سياق آخر، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لبنان بدفع ثمن باهظ إذا اندلعت معركة على الجبهة الشمالية الإسرائيلية.

وقال وزير دفاع جيش الاحتلال بيني جانتس في تصريح، إنه إذا فتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنا باهظا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن إسرائيل لا تتردد في إلحاق الضرر بالتموضع الإيراني قرب الحدود.

وأشار جانتس، إلى أن الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله يدرك جيدا أن قراره ببناء مخابئ للذخيرة والصواريخ يعرضه ويعرض اللبنانيين للخطر، مضيفا أنه على حكومة لبنان أن تعلم ذلك وتتحمل المسؤولية.

وأكد جانتس أن إسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران بالقرب من الحدود، محذرا «حزب الله» من أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع لبنان من أن يصبح دولة إرهاب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن الجيش اللبناني، أمس الاثنين، عن خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية التابعة للبنان.