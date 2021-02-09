بعد الطائرة الفرنسية.. أبرز حالات الهبوط الاضطراري حول العالم

بالرغم من أن معظم الطائرات الكبيرة مزودة بعدة محركات وأنظمة زائدة عن الحاجة، إلا أن هذا لم يمنع من حدوث بعض من عمليات الهبوط الاضطراري الملحوظة.

وسمحت سلطات الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي فجر اليوم، بالهبوط الإضطراري، لطائرة فرنسية قادمة من موزمبيق، في طريقها إلى فرنسا، لإنقاذ حياة راكبة حامل.

وتلقى برج المراقبة، بلاغا من طائرة الخطوط الفرنسية، اير فرانس، يطلب الهبوط إضطراريا لإنقاذ حياة راكبة تحمل الجنسية الفرنسية، بعد أن فوجئ طاقم الطائرة نظراً لإصابتها بإعياء مفاجئ، كما طالبوا بتوفير سيارة إسعاف فور هبوط الطائرات، لإنقاذ السيدة وجنينها.

وخلال التقرير تستعرض «الوطن» أشهر حالات الهبوط الاضطراري للطائرات كالتالي:

1 - الواقعة الشهيرة والمعروفة باسم «غيميلي المنزلقة» والتي حدثت لطائرة من طراز بوينغ 767 تابعة لخطوط طيران كندا، وذلك بعد أن نفد الوقود منها، حيث قامت بعملية هبوط انحداري منزلق آمن في غيملي، بمقاطعة مانيتوبا الكندية وذلك في 23 يوليو 1983.

2 - وفي يوليو 1982، طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية البريطانية في رحلتها رقم 9، والمتجهة من كوالالمبور إلى بيرث، حيث حلقت في سحابة من الرماد البركاني، وخسرت قوة الدفع في جميع محركاتها الأربعة، وتمكن الطاقم في وقت لاحق من تشغيل ثلاثة من المحركات، وفي نهاية المطاف تم تحويل الطائرة إلى جاكرتا والهبوط في مطارها اضطراريا.

3 - وفي 28 أبريل 1988، شهدت رحلة طيران رقم 243 التابعة لشركة خطوط ألوها الجوية، في منتصف الرحلة انخفاضا للضغط، ما اضطرها للهبوط اضطراريا في مطار كاهولوي في هاواي، ونتج عن الواقعة ضحية واحدة فقط وهي مضيفة جوية.

4 - وفي 24 أغسطس 2001، نفد وقود طائرة طيران ترانسات في رحلة الطيران رقم 236، فوق المحيط الأطلسي ونفدت هبوطا اضطراريا ناجحا في جزر الأزور.

5- وفي 1 نوفمبر 2011، قامت طائرة خطوط لوت الجوية البولندية، من طراز بوينغ 767 في رحلة الطيران رقم 016، بالهبوط اضطراريا على بطنها بعد فشل النظام الهيدروليكي المركزي، وذلك في مطار فريدريك شوبان الدولي في وارسو، بولندا، ولم ينتج عن الحادثة أي إصابات.

عمليات الهبوط الاضطراري الأقل نجاحا

1 - رحلة الخطوط الجنوبية الجوية رقم 242، في 4 أبريل 1977، وذلك عندما فقدت طائرة دي سي- 9 قوة دفع محركاتها بسبب البرد والأمطار الغزيرة، أثناء عاصفة رعدية، ولم تستطع الطائرة القيام بعملية هبوط انحداري منزلق آمن إلى المطار، حيث هبطت اضطراريا على طريق سريع بالقرب من نيوهوب، جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الطائرة لا تزال تحمل كمية كبيرة من الوقود، ما أدى إلى أشتعال النيران فيها، ما أسفر عن مقتل معظم الركاب والعديد من الأشخاص على الأرض.

أسوأ عمليات الهبوط الاضطراري عبر التاريخ:

1 - حادثة يونايتد ايرلاينز خلال الرحلة رقم 232، والتي تحطمت أثناء هبوطها الاضطراري في سيوكس سيتي بولاية آيوا الأمريكية

2 - في 19 يوليو 1989، وحادثة شركة طيران كندا خلال الرحلة رقم 797، التي احترقت بعد هبوطها اضطراريا في سينسيناتي مطار شمال كنتاكي الدولي في 2 يونيو 1983 وذلك بعد أن بدأ الحريق في المقصورة.

والهبوط الاضطراري، هو مصطلح يقصد به، كافة الإجراء التي يتخذها قائد الطائرة الرئيسي، لمواجهة أزمة تمر بها الطائرة أثناء التحليق، وتتعارض إما مع عمل الطائرة أو تنطوي على حالات طوارئ طبية مفاجئة مما يستلزم تحويلها عن مسارها الأصلي، والهبوط بها في أقرب مطار.

أنواع مختلفة من الهبوط الاضطراري للطائرات

هناك عدة أنواع مختلفة من الهبوط الاضطراري للطائرات وهي جميعا تندرج تحت نوعين:

إما هبوط اضطراري مخطط له، وإما هبوط اضطراري غير مخطط له.

1 - هبوط إجباريوهو الذي يجبر الطائرة على الهبوط بسبب مشاكل فنية، ويكون الهبوط في أقرب وقت ممكن هو الأولوية القصوى، بغض النظر عن المكان، وذلك عند حدوث فشل في النظام الرئيسي، أو أصبح حدوث الفشل وشيكا. وهو ناتج عن فشل أو تلف أنظمة حيوية مثل « المحركات، أو الأنظمة الهيدروليكية، أو معدات الهبوط ».

ويسعى الطيار للهبوط على الأرض بطريقة تقلل من احتمالية إصابة أو وفاة الركاب، والحفاظ على الطائرة قدر المستطاع.

2 - هبوط احترازي:وقد ينجم الهبوط الاضطراري بسبب التغييرات غير المتوقعة خلال سير الرحلة، مثل« حالات الطوارئ الطبية أو تدهور الأحوال الجوية» ، أو غيرها من العوامل حسب تقدير قائد الرحلة .

3 - هبوط على الماء:وهو نفس الهبوط الإضطراري، ولكن على الماء، بعد ملامسة الطائرة المتضررة لسطح الماء، فعلى الأرجح فانها سوف تغرق، حيث لم يتم تصميمها لتطفو، وقد تطفو لساعات وذلك إعتمادا على حجم الضرر اللآحق بالطائرة.