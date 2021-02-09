مرض غامض يقتل 15 شخصا في تنزانيا.. والصحة توقف كبير الأطباء

أعلنت السلطات التنزانية، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأكثر من 50 يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة إصابتهم بعدوى مجهولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت مصادر طبية، أن المرضى يعانون من غثيان وتقيئ فيه دم، فيما قالت كبير الأطباء في «منطقة تشونيا» جنوب البلاد، فيليستا كيساندو، إن المرض لم ينتشر بعد، موضحا أنه تم رصد العدوى في منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم في المستشفى.

وأضافت كيساندو، أن الفحص السريري الأولي أظهر أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

واوضحت كيساندو، ان المسعفين أخذوا عينات الدم، كما تم اختبار المياه لمحاولة تحديد أصل المرض.

وأرسلت السلطات التنزانية، خبراء في مجال الصحة إلى المنطقة التي رصدت فيها المرض.

وأمرت وزيرة الصحة التنزانية دوروثي جواجيكا، بإيقاف كبير المسؤولين الطبيين، السبت الماضي، وقالت إن تعليقات كيساندو تسببت في حالة من الذعر غير الضروري، وحثت جواجيكا، مواطني بلادها، على التزام الهدوء، وفقا لما ذكره موقع «يوروويكلي نيوز».

وكانت وزارة الصحة التنزانية، اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها لم تضع خططا لتلقي لقاحات فيروس كورونا السمتجد «كوفيد 19»، بعد أيام فقط من إعلان رئيس تنزانيا، جون ماجوفولي عن شكوكه بشأن اللقاحات دون تقديم أدلة.

وقالت وزيرة الصحة التنزانية، دوروثي جواجيما في مؤتمر صحفي، إن أي لقاحات يجب أن تحصل على موافقة الوزارة.

وكان ماجوفولي، قال في 27 يناير الماضي، إنه لا يخطط لفرض إجراءات عزل عام لأن الله سيحمي شعب بلاده من كورونا، مضيفا إن الوصفات المحلية مثل استنشاق البخار أفضل من اللقاحات، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».