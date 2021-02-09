الأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برنامجيها النووي والصاروخي في 2020

كشف تقرير، اليوم، عن تطوير كوريا الشمالية برنامجيها النووي والصاروخي في 2020، في ظل انتهاك نظام العقوبات الدولية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير لها اليوم، إن كوريا الشمالية أنتجت المادة الانشطارية، وصيانة المنشآت النووية، وتحديث البنية التحتية الخاصة بالصواريخ، إضافة إلى مواصلتها البحث في الخارج عن المواد والتكنولوجيات لبرنامجها.

وأشار التقرير الأممي، إلى أن كوريا الشمالية عرضت خلال العام الماضي، صواريخ جديدة قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ تطلق من الغواصات وأنظمة صواريخ بالستية عابرة للقارات، خلال الاستعراضات العسكرية.

وحذر التقرير الأممي، من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكشف الخبراء الأمميون المكلّفون بمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في تقرير سنوي، أن «بيونج يانج» استحوذت على سفن، وباعت حقوقا لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات أيضا.

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يجري مشاورات وثيقة مع حلفاء الولايات المتحدة حول قضية الصين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن بايدن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء «الياباني، والكوري الجنوبي»، ورئيس وزراء أستراليا، منوهة إلى أن الصين مثلت أحد أهم مواضيع هذه المكالمات.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال «بلينكن» في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن بلاده تجري مشاورات وتعمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى التي تشعر بالقلق إزاء ما حدث مع نافالني وجميع من سعوا للدفاع عن حقوقهم، في إشارة إلى المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بروسيا.