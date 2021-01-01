ليس بالنووي فقط.. زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم بأخطر بندقية

ذاع صيت كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونج أون بتحدي العالم بالسلاح النووي، إلا أن الزعيم الكوري الشمالي عاد ليلفت أنظار العالم ببنادق غير مألوفة ذات حجم كبير مقارنة بمثيلاتها.

وظهرت البنادق غير المألوفة خلال أحد العروض العسكرية المتتالية في وسط العاصمة «بيونج يانج»، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز»، مع جنود كوريون شماليون من القوات الخاصة، كما ظهرت مع حراس الزعيم الكوري الشمالي خلال جولاته.

قادرة على حمل كميات كبيرة من الذخيرة

وذكرت «سكاي نيوز» أن البندقية لم تكن سوى نسخة معدلة من بندقية كلاشينكوف الروسية الشهيرة أو كما تعرف أيضا بـ «آيه كي- 47»، وفق ما ذكر موقع «ناشونال إنترست» الأمريكي، والذي أشار إلى أن هذه البندقية تتميز بقدرتها على حمل كميات كبيرة من الذخيرة، ويطلق عليها اسم «تايب 88».

ويواصل الموقع الأمريكي سرد إمكانيات البندقية الكورية الشمالية المعدلة حيث تعتمد على عيارات نارية أصغر وأقل حجما يبلغ قطرها 5.45 ملم. أمنا عن بداية تصنيع تلك البندقية الغريبة، فلا يعرف متى بالتحديد بدأ تصنيع هذه البندقية؟، كنتاج طبيعي لحالة الكتمان التي يمارسها النظام الكوري الشمالي، إلا أن رقم البندقية يوحي أنها صنعت في 1988، وفق «سكاي نيوز».

وتشير تقديرات إلى أن المخزن الواحد للبندقية يستطيع استيعاب 100- 150 رصاصة، وهو رقم كبير مقارنة بالمخزن التقليدي للبندقية الكلاشنكوف والذي يستطيع استيعاب ما لا يزيد على 50 رصاصة، وهو أمر قد يعزوه البعض إلى رغبة قادة كوريا الشمالية في تزويد رجال العمليات الخاصة بقدر كبير من الذخيرة والقوة النارية.

ويعتقد أنها وزعت على 200 ألف هم عدد رجال العمليات الخاصة في كوريا الشمالية، بينما يحمل بقية الجنود بندقية كلاشنكوف التقليدية لأسباب متعددة ترتبط بعضها بالوضع الاقتصادي وتكلفة التطوير.

اختلافات كثيرة مع «الكلاشنكوف»

وحسب المواصفات التي ذكرت بشأن البندقية الكورية الشمالية فإنها أقل طولا من الكلاشنكوف لتتناسب مع الجنود الكوريين الشماليين المعروفين بقصر القامة.

وظهرت البندقية سوداء بالكامل عكس الكلاشنكوف التي تتضمن أجزاء خشبية وأخرى حديدية، فضلا عن تزويدها بمنظار حربي، ما يضفي عليها لمسة عصرية.

وكانت كوريا الشمالية تتلقى دعما كبيرا من قبل الاتحاد السوفيتي السابق، كما أنها باعتبارها ضمن الدول الشيوعية والكتلة الشرقية سابقا سمح لها بتصنيع نسخ خاصة بها من بندقية «كلاشنكوف» الآلية الروسية الشهيرة، والتي قامت لاحقا بإضافة تطويرات وتعديلات عليها كل دولة حسب قدراتها.