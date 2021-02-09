عاجل.. مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في انفجار شمال شرقي الصين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم، في انفجار وقع بشركة أدوية بمقاطعة «لياونينج» شمال شرقي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة الصينية، في بيان، أن الانفجار وقع في قطاع تابع لشركة الأدوية في مدينة «بنشي» بالمقاطعة.

وأوضحت السلطات، أن 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى عقب الانفجار توفي منهم اثنان متأثرين بإصابتهما الخطيرة.

ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما فتحت السلطات الصينية المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.

وفي 12 يناير الماضي، هز انفجار ضخم مصنعا كيميائيا تابعا لشركة صينية في مدينة «نانجينج».