فيديو.. انفجار ضخم شرق الصين

وقع انفجار اليوم في "شيندونج" شرق الصين، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخرين، وفق ما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الكندية.

وأظهر مقطع فيديو للانفجار نُشر عبر موقع "تويتر" شكل فطر ضخم فوق المباني وبعض الدمار في الشوارع، وقيل إن الانفجار وقع في مخزن زراعي.

وكشف تحقيق أولى أن السبب ربما يعود للأهالي، نتيجة إتلاف الأسلاك الكهربائية أثناء قطع الأخشاب، وأدى هذا الحادث إلى اندلاع حريق أدى إلى الانفجار.

وأكد بعض شهود العيان أنه سمع صوت دوي انفجارين، بينما اعتقد البعض في البداية أن ما حدث كان زلزالا.

وتسبب الانفجار في تحظيم بعض نوافذ المنازل والأسطح.

#Breaking: An explosion occurred near a market in Jining, East China's Shandong Province on Saturday morning. Casualty unknown. pic.twitter.com/XPgYy0kCHt