مظاهرات حاشدة في كبرى مدن ميانمار رغم تحذيرات الجيش

استخدمت سلطات ميانمار، اليوم الثلاثاء، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المحتشدين في رانجون، كبرى مدن ميانمار، في تحد لتحذيرات الجيش بالتحرك ضد التجمعات الكبيرة، وقالت السلطات في ميانمار ـ حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» ـ إنه بالرغم من مدافع المياه التي جرى استخدامها فقد استمر المحتجون في تحركهم، هاتفين «فلتسقط الديكتاتورية العسكرية».

وكان الجيش، أصدر أمس الاثنين، تحذيرا حازما عبر التلفزيون الرسمي، متعهدا بـ«اتخاذ خطوات ضد المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمر استقرار الدولة».

وحظرت التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، وفرض حظر تجول من الساعة 20.00 إلى الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي، وخاصة في منطقتي سان تشونج وكامايوت، قرب رانجون، اللتين تعدّان من أبرز المناطق الساخنة التي يتجمّع فيها المتظاهرون.

ومنذ إعلان الجيش، الاستيلاء على السلطة في الأول من فبراير الجاري، والإطاحة بالحاكمة المدنية أونج سان سو تشي، اجتاحت البلاد موجة من التظاهرات المندّدة بالانقلاب، ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا.